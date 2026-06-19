◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が４号２ランを放った。昨年９月２日以来、今季初めての４番となる「４番・捕手」で先発出場。「びっくりしましたけど、自分の中で打順どうこうはあまり変わらない。いつも通り入りました」と試合に臨むと、０―３の５回。２死からダルベックが左前安打で出塁して迎えた第３打席で中日の先発・金丸のカーブを捉える４号２ランを放った。「何とか