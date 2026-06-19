木村拓哉 木村拓哉が、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。【写真】木村拓哉の存在感をストイックなモノクロームで表現した『Checkpoint』ジャケ写アルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”