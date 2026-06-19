◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が５回３失点で今季６敗目を喫した。２回、安打と連続四球で２死満塁のピンチを招き、村松の右前打、田中の左犠飛で２点を献上。さらに３回１死からは石伊に左越えのソロを浴びた。５回までに４四球。だが試合後、杉内投手チーフコーチは左腕をとがめることはなかった。「序盤から苦しい投球をしていましたけど、気持ちを