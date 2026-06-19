「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）広島の黒原拓未投手（２６）が２年ぶりの１軍登板を果たした。５点ビハインドの五回に２番手でマウンドへ。１回２安打１失点で最速は１４６キロを計測した。先頭岩田の左前打から１死一、三塁のピンチを招くと武岡に左犠飛を許し、１点を失った。「全体的に（ボールが）高かった。点差があった中だったんですけど、点を取られている。次はしっかり無失点で帰ってこられるようにし