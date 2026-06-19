サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦のオランダ戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）について、所属先のエリック・ブレトススポーツディレクターが現状を明かした。久保は第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に帯同せず、合宿地の米国・ナッシュビルに残って治療に専念。第３戦スウェーデン戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）も出場は厳しい見通しとなっている。