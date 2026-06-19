「それが楽しいから……」アイドルグループ・M!LKの山中柔太朗が、悩まない理由を明かした――。山中柔太朗○山中柔太朗、個人チャンネル『劇場版 じゅうたろう』を開設山中は、1日に個人YouTubeチャンネル『劇場版 じゅうたろう』を開設。1本目の動画では、車を走らせながら、友人とフリートークを展開した。2人は「メンタル面をお互いに支え合っている」仲だといい、友人が「“こう考えといたら楽っすよ”みたいに言ってくれるじ