◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第２週フィリピン大会日本３―０（２５―１５、２５―２３、２７―２５）チェコ（１９日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は同１２位のチェコを３―０で下した。第１週のカナダ大会から開幕６連勝を飾った。日本はセッターでチーム最年長３５歳の栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）を初先発させるなど、前戦から先発３人を入れ替えた新