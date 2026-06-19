◆パ・リーグオリックス６×―５西武（１９日・京セラＤ）＝延長１０回＝西武のドラ２守護神・岩城颯空（はくあ）投手＝中大＝が登板２試合連続で同点弾を浴びた。試合後は、「ボール先行が…」と肩を落としてバスに乗り込んだ。１点リードの９回から６番手として登板。１死から太田に右翼席へ同点ソロを浴びた。西口監督は左腕の今後について、「最近一発（を打たれている）ところがあるので、その辺はしっかりしてほしい