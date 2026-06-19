１８日、湖北省宜昌市で、三峡ダムの双方向５段式閘門を通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社宜昌6月19日】中国湖北省宜昌市にある三峡ダムの双方向5段式閘門（こうもん）が、2003年6月18日に一般船舶への供用を開始してから23年を迎えた。二つの閘門列を備え、5段階で水位差を越える構造で、安定的かつ安全な運用を続けている。中国長江三峡集団流域ハブ運行管理センターによると、6月中旬時点