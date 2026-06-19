◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（19日、スロベニア）男子シングルス2回戦では、宇田幸矢選手（世界ランク29位）が中国の林詩棟選手（同5位）を3−1（6−11、11−9、17−15、11−6）で下しました。互いに1ゲームと取り合って迎えた第3ゲームは、8−10から追いつくと、意地と意地のぶつかり合いとなる中、17−15の大接戦で奪取。第4ゲームも奪い、ベスト16を決めました。林詩棟選手は、今年5月の世界選手権金メダルメン