兄の収入で暮らしながら「当たり前」と感じてしまっている妹。いくらなんでも頼りすぎですよね。兄の結婚という大きな変化によって、どんどん追い詰められていきます。婚約者との関係も、これから一筋縄ではいかなそうです…。>>【まんが】兄を結婚させたくない！(ウーマンエキサイト編集部)