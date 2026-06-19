「ファーム・西地区、オリックス４−３阪神」（１９日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）阪神は終盤に痛い失策が絡んで逆転負けを喫した。１点リードの七回、育成ドラフト１位の神宮（東農大北海道オホーツク）が無死一、二塁のピンチを背負うと、犠打を処理しようとして一塁に悪送球。ボールがファウルゾーンを転々とする間に、２者が生還し逆転を許した。「腰部の張り」から実戦復帰３試合目の先発・伊原は５回５安