【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 6ー0 カタール代表（日本時間6月19日／BCプレイス・バンクーバー）【映像】骨折退場で交代選手、“低弾道FK”を放つ瞬間負傷したチームメイトに捧げる一撃となった。骨折によって途中交代を余儀なくされたカナダ代表MFイスマエル・コネに代わって出場したMFネイサン・サリバが直接FKを決めると、その直後に仲間への敬意を示すセレブレーションを披露した。日本時間6月19日、FIFAワールドカッ