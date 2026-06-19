あっちにテレビあるよ▶▶この作品を最初から読む2011年3月11日に発生した東日本大震災。あれから15年が経ちました。イラストレーターで防災士のアベナオミさんも当時、1歳7カ月の長男と夫と暮らすなかで被災。長男の食物アレルギーなどの事情から避難所生活を断念し、自宅避難（中間被災者）という選択を余儀なくされます。それから時は流れ、長男は高校生に。しかし、当時の記憶はほとんど残っていません。震災後に生