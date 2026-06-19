19日（金）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第2週の2戦目が行われ、バレーボール女子日本代表は女子チェコ代表と対戦した。 3日（水）より開幕したVNL2026。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督率いる女子日本代表は、予選ラウンドを第1週を4連勝で飾り、フィリピンラウンド第2週、1戦目ではセルビアにフルセットの死闘を繰り広げ勝利した。このまま