ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮが冠を務めるフジテレビ系新バラエティー番組「スパドラ★クエスト」が７月１１日にスタートすることが１９日、発表された。初回は深夜１時５０分スタート。以降は毎週土曜の深夜１時４５分から放送される。同番組ではメンバーの新たな一面を発掘。慣れない挑戦や試練に向き合い、人としてエンターテイナーとして“男磨き”にも全力で取り組むドキュメントバラエティー