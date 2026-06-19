◇パ・リーグ西武5ー6オリックス（2026年6月19日京セラD）交流戦で初優勝を飾った西武がリーグ戦再開初戦で手痛い黒星を喫した。5―4の9回、9日ぶりに登板した岩城が1死から太田に同点ソロを浴びると、10回は古賀悠の2度の捕逸も絡んで1死二、三塁の場面で再び太田に右前適時打を打たれて今季2度目のサヨナラ負け。西口監督は「最終的にバッテリーエラーとかが出てピンチを広げてしまった。交流戦の一発目でいろいろなミ