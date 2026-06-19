Ｊ２仙台が、元所属選手のＪ１Ｃ大阪ＦＷ中島元彦（２７）の再獲得に乗り出したことが１９日、分かった。既に正式オファーを提示。今季のＪ２Ｊ３百年構想リーグ（Ｌ）を制した仙台は来季、２０２１年以来のＪ１復帰への切り札として期待を寄せている。Ｃ大阪もチームのキーマン流出阻止へ慰留に努めているとみられ、目が離せない状況だ。中島はＣ大阪の下部組織出身。パス、シュート、ＦＫいずれも両足どちらからでも精度の高