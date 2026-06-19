◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天がロッテに逆転負けを喫した。吉井理人監督が就任後初の試合で敗戦。黒星発進となったが吉井監督は「みんな頑張ってくれた。切り替えて、明日勝てるような作戦をしっかり立てて頑張っていきたい」と語った。序盤から試合は動いた。初回２死一塁で、マッカスカーが左翼へ４号２ランを放ち、先制した。さらに１点リードの３回は２死二、三塁では渡辺佳が左中間への