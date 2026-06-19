俳優・荒牧慶彦（36）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ケガの状態について報告した。荒牧は今年4月ミュージカル「フラガリアメモリーズ〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の上演中に左足じん帯を断裂。24日から29日までの8公演は舞台上の代役を立て、翌5月3日13時公演から舞台上に復帰していた。この日Xを通じて「平素より荒牧慶彦を応援いただき、誠にありがとうございます。荒牧の怪我の回復状況および現在のお仕事の