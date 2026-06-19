「女子バレーボールネーションズリーグ１次リーグ日本３−０チェコ」（１９日、フィリピン）世界ランク５位・日本が同１３位・チェコに３−０（２５−１５、２５−２３、２７−２５）でストレート勝ちし、開幕６連勝を飾った。１７日に世界ランク９位・セルビアとフルセットの熱戦を制した勢いのまま、ヨーロッパの難敵を倒した。第１セットは序盤にリードを許したが、１０−１１から５連続ポイント。１８−１３からも