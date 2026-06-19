◇パ・リーグオリックス6―5西武（2026年6月19日京セラドーム）オリックス・岸田監督は今季4度目のサヨナラ勝ちに、「きょうはいろいろ小さなミスもあった。最後は向こうのミスにつけ込んでサヨナラできたところはよかった」と胸をなで下ろした。左足違和感から3試合ぶりにベンチ入りも、この日は出番がなかった紅林についても言及。「明日は出ますよ。出る方向で考えていますね」と、試合出場させる方針を明らかにした