サッカーＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢が１９日、インスタグラムを更新。写真とともに「両国にて！人生初ちゃんこした日。おいしかった〜」とつづった。ノースリーブでの近影や、上着を羽織ってカフェを巡りするショットなどをアップ。ファンからは「もはやサッカー選手じゃないモデルやん」「モデルさんみたいにキラキラ」「ビジュアル良すぎです！」「私服の感じ好きすぎる」と反響があ