◇セ・リーグヤクルト9―2広島（2026年6月19日神宮）ヤクルトを背負う「そまひで」コンビが復調ぶりを見せた。交流戦打率・127と苦しんだ長岡が約1カ月ぶりの長打と打点をマーク。3回に5月24日以来の長打となる左中間二塁打を放つと、4回には同21日以来の打点となる右犠飛。「フラットな気持ちで臨んだ。数字は気にせずやれたところもあった」と振り返った。同・161の内山は4回に左翼への適時二塁打で同30日以来の打点を