蒼井優が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（後10：00）が、7月10日にスタートする。放送開始に先立ち、メインビジュアルが解禁されたほか、「初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう」という新たな事実も明らかになった。さらに、U-NEXTとNetflixでの国内配信、Netflixでの世界配信も決定した。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは