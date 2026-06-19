オリックス６−５西武（パ・リーグ＝１９日）――オリックスが今季４度目のサヨナラ勝ち。九回に太田のソロで追いつき、十回も太田がサヨナラの適時打を放った。西武は終盤に投手陣が踏ん張れなかった。◇日本ハム４−３ソフトバンク（パ・リーグ＝１９日）――日本ハムが対ソフトバンク戦で今季初勝利。四回に万波と野村の連続適時打で逆転し、六回にレイエスのソロで加点。ソフトバンクは終盤の追い上げも及ばず。◇ロッテ