高知ユナイテッドに来季のJ3ライセンスが交付されることが決定した。同クラブは財務基準に関する確認事項が残っていたため、これまでライセンス交付が継続審議となっていた。しかし、企業版ふるさと納税やクラウドファンディング型ふるさと納税などを活用して必要な財源を確保。財務面での課題をクリアし、正式に来季ライセンス取得に至った。高知は近年、地域との結びつきを強めながらクラブ運営を進めており、今回も自治体や支援