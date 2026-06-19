◇セ・リーグヤクルト9―2広島（2026年6月19日神宮）ヤクルトは先発の吉村が7回4安打2失点と試合をつくると、打線もつながり9得点と援護。投打がかみ合い、21年から続くリーグ戦再開初戦の連勝を6に伸ばした。4回は交流戦で苦しんだ内山が適時二塁打、長岡も右犠飛を放つなど一挙5得点。6回には武岡の左犠飛、7回にも武岡が左越え2点二塁打を放つなど3点を追加した。下位打線からチャンスを広げ得点する今季を象徴する勝