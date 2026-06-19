俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の最終回が、19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】遂に判明した”真犯人”初回から登場していた本作は、両親殺害事件の公訴時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”が、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追うサスペンス。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟・田鎖稔を染谷が演じ