◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が５回３失点で今季６敗目を喫した。３回までに３点を献上。「今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです」と唇をかんだ。２回、安打と連続四球で２死満塁のピンチを招き、村松の右前打、田中の左犠飛で２点を献上。さらに３回１死からは石伊に左越えのソロを浴びた。５回までに４四球。「慎重になりすぎた部分は少し