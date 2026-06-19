経済改革案について議論するキューバ共産党中央委員会の臨時総会＝17日、ハバナ（EstudiosRevolucion提供、ロイター＝共同）【サンパウロ共同】キューバのマレロ首相は18日、国内外の民間企業に対する規制緩和など市場開放につながる経済改革案を発表した。トランプ米政権からの要求に応じて開放路線へとかじを切った格好だ。実際に改革が実行されたら、1959年の革命から社会主義経済を続けてきたキューバにとって転機となる。