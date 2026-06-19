「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「5分でパスタを食べる事になった日」と書き出しためるる。ルーズなグレーのスウェット姿でオフの様子を披露した。ファンからは「めるるかわいい」「めるるのモノトーンコーデも好き」「輝いてる」「最強でやんす」「素敵です！」などのコメントが寄せられた。