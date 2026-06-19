◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人の増田大輝内野手が今季初めての先発出場で３安打猛打賞をマークした。「すごくうれしいですけどね、あとは勝てたら最高だったんですけどね。勝てないと意味がないかなと思います」と振り返った。プロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。２回２死の第１打席で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。４回２死の第２打席で