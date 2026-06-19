俳優の黒川想矢さん（16）が18日、舘ひろしさん（76）が主演する映画『免許返納!?』の公開前夜祭に登場。舘さんが黒川さんが10歳の時に共演した際のエピソードを明かしました。映画『免許返納!?』（6月19日全国公開配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。黒川さんは、南条との出会いで人生が変わっていく少年・来宮亮を演じています。イベントには黒川さんや舘さんの他に、西