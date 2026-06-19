巨人はリーグ戦再開初戦となる１９日の中日戦（東京ドーム）に２―３で競り負け、阪神とヤクルトに抜かれて一気に３位へ転落した。先発のドラ１ルーキー・竹丸和幸は５回３失点で６敗目（５勝）を喫した。この日の竹丸は立ち上がり制球が安定せず、２回先頭のサノーに中前打、細川、石川昂に連続四球で無死満塁の危機を招くと、７番・村松に先制打を許し、田中の左犠飛で２点を失った。３回にも石伊に左翼スタンド中段にソロ