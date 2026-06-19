講談師の神田伯山が１９日放送のＴＢＳラジオ「問わず語りの神田伯山」に出演。ベスト・ファーザー賞獲得後に起きた?悲劇?をボヤキまくった。伯山は「第４５回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の学術・文化部門に選出され、先日行われた授賞式に俳優の吉田鋼太郎、芸人の澤部佑（ハライチ）らとともに出席していた。しかし、この日の放送で伯山は「先日受賞したベスト・ファーザーの副賞、銀座の靴屋さんで５万円相