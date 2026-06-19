巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２９）が１９日の中日戦（東京ドーム）に「５番・中堅」で先発出場したが、３回終了後に２打席で交代した。初回二死一、二塁の場面は投ゴロ。３回二死一、三塁の好機に迎えた第２打席は三ゴロに打ち取られると、この回限りで交代。橋上監督代行とベンチで言葉を交わすと、バットを手にベンチ裏へ下がった。キャベッジの途中交代について、橋上監督代行は「コンディション的なもので変えざる