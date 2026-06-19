timeleszの篠塚大輝さん（23）が、映画『焼却炉』（2027年公開）でスクリーンデビューすることが発表されコメントを寄せました。併せてビジュアルカットも公開されました。本作は、小説家・江國香織さんの短編集『すいかの匂い』に収録された一編を映画化。学校や家族、周囲になじめない9歳の女の子が、ある男子大学生と出会い初恋にも似た感情を抱いていく、少女から大人への過渡期の繊細な心を描いた物語です。篠塚さんは、大学