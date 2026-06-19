■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド 第2週 日本 3ー0 チェコ（日本時間19日、フィリピン）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで前回、4位の女子日本代表（世界ランク5位）はチェコ（同12位）に3ー0（25ー15、25ー23、27ー25）でストレート勝利、開幕から負けなしの6連勝とした。