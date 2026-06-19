「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）吉井新監督を迎えての初戦は逆転負け。４連敗で借金は今季ワーストを更新する１８となった。継投が裏目に出た。同点で迎えた六回、２番手・鈴木翔が２死から四球、安打、四球で満塁のピンチを招き打席に愛斗を迎えると、柴田にスイッチした。自らマウンドに渡り、ボールを手渡して「思い切り行け」と鼓舞。だが、フルカウントから投じた直球は左翼席に消える満塁弾