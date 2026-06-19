【パリ＝市川大輔】ロシア中央銀行は１９日、金融政策に関する会合を開き、政策金利を０・２５％引き下げて年１４・２５％にすると発表した。利下げは９会合連続となる。物価上昇（インフレ）率は低下しつつあるが、再加速するリスクがあることから、利下げ幅は直近の半分にとどめた。現時点で今年のインフレ率は年５・６％で、目標とする４％を上回っている。一方、今後３年間の財政政策が景気のてこ入れのために従来予想よ