タレントの長嶋一茂が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。エピソードを語っていた立教高時代の同級生から、４２年越しに“反撃”を食らった。長嶋が以前、「同級生でね、センター守ってたやつなんですけど、コウジって。一回も歯を磨いたことがないの。なのに虫歯に一回もなったことがない。それで歯を見たらすべての歯に隙間があるの。４２年くらい会ってないけど、お前