１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）について、所属のＲソシエダードのエリック・ブレトスＳＤ（スポーツディレクター）がクラブの公式Ｘで言及した。ブレトス氏は「ご存知の通り、膝を軽く痛めている。こうした短期間の大会ではどんな小さなトラブルも影響が大きくなる。数試合欠場することになるが、それほど深刻ではない。今後の回復状況や日本代表がどこまで勝