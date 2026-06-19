ソフトバンクは１９日の日本ハム戦（エスコン）に３―４で惜敗した。リーグ戦再開の初戦を白星で飾ることはできなかった。９回には相手の守護神を追い詰めた。マウンドの柳川に対して無死一、二塁の好機をつくると、打席にはこの日一軍昇格を果たした石塚。２点差で送りバントでの同点狙いも考えられる中で、ベンチは強攻策を選択。石塚は見逃し三振に倒れ、柳町の適時打で１点を返したものの、最後は代打・周東が二ゴロに倒れ