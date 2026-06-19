◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）ＤｅＮＡがリーグ再開の初戦で２ケタ失点の大敗。本拠地・横浜スタジアムでの公式戦通算３０００試合目を白星で飾ることはできず、借金は今季最多の１１となった。中８日で先発した石田裕太郎投手が、初回にいきなり５点を失うなど５回７失点で降板。６、７回はハンセル・マルセリーノ投手が無失点も、８回には宮城滝太投手が大山にソロを被弾。９回にも坂本裕哉投