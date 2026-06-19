ボートレースまるがめの「スカパー！ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１４戦」が２０日、開幕する。地元の石井伸長（２５＝香川）は前検のエンジン抽選で２連率３３％の３７号機を獲得。スタート特訓を終え「めっちゃ悪いことはないけど、めっちゃいいこともない」と困り顔。調整は必要だ。２０２６年後期適用勝率は５・１５とＡ２に届かなかったが、初の５点台に乗せた。ただ「もっとやりたかった。取りこぼしを減らしてペ