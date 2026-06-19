元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がＳＮＳを更新。写真集の撮影地・オーストラリアを満喫する様子を公開した。１９日に自身のインスタグラムを更新し、リール動画を公開した村重。「ＳｕｍｍｅｒｄａｔｅｗｉｔｈＡｎｎａＭｕｒａｓｈｉｇｅ好評発売中の村重杏奈写真集「あんな」みんな見てくれた？？」とコメントし、ホルターネックのキャミソールにデニム姿のコーディネートで、街を散策する姿を公開。「写真集の