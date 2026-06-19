アイドルグループ「ＳＫＥ４８」は１９日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で「１４期研究生入社式〜厳正な選考の結果、採用とさせていただくことに決定いたしました〜」を開催。１４期生オーディションに合格した飯田ゆら（１３）、池田有沙（１４）、竹下茉莉花（２０）、中尾楓華（１９）、矢島凪（１７）のお披露目を行ったアイドルとしての第一歩を踏み出した５人は、それぞれ特技を披露。飯田が全国硬筆コンクールのメダル