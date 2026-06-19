【モデルプレス＝2026/06/19】女優の岡本夏美、ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）のREI（沢村玲）、俳優の井内悠陽が19日、都内で開催されたドラマ「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜）第1話先⾏試写＆完成披露トークイベントに出席。沢村が、胸キュンシーンの裏側を明かされる場面があった。【写真】ONE N’ ONLY、大人の色気醸し出