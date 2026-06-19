ドル円のピボットは１６１．２４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:37現在） ドル円 現値161.28高値161.46安値160.99 161.97ハイブレイク 161.71抵抗2 161.50抵抗1 161.24ピボット 161.03支持1 160.77支持2 160.56ローブレイク ユーロ円 現値184.87高値185.03安値184.30 185.90ハイブレイク 185.46抵抗2 185.17抵抗1 184.73ピボット 184.44支持1